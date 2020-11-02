CNN – ФБР расследует «нападение» сторонников Трампа на автобус Байдена

02.11.2020, 19:35, Новости дня

ФБР начало расследование инцидента, который несколькими днями ранее произошёл в Техасе, передаёт CNN. По словам источника телеканала, во время поездки автобуса предвыборного штаба Джо Байдена по штату его движению всячески пыталась помешать «насчитывающая почти 100 машин» автоколонна сторонников действующего президента США.



Reuters

Предполагаемым «притеснением», которому сторонники Дональда Трампа подвергали сотрудников предвыборного штаба Джо Байдена, заинтересовались в ФБР. Информацию об этом CNN подтвердил официальный представитель бюро.

«ФБР Сан-Антонио известно о случившемся. Ведомство занимается его расследованием», — сказала телеканалу пресс-секретарь ведомства Мишель Ли.

Инцидент произошёл в пятницу в Техасе, когда автобус с демократами двигался из Сан-Антонио в Остин. Они собирались убедить жителей штата воспользоваться последним днём досрочного голосования.

По словам источника CNN, в какой-то момент их нагнала колонна с флагами в поддержку действующего президента. Люди в автомобилях, которые были частью «поезда Трампа», начали выкрикивать оскорбления в адрес пассажиров автобуса.

Согласно показаниям очевидцев, машины сторонников Трампа заблокировали движение автобуса. Они стали снижать скорость, чтобы вынудить представителей штаба Байдена замедлить движение и съехать с трассы.

Источник телеканала утверждает, что автобус окружило «почти 100 машин». Сотрудники штаба Байдена были потрясены этим событием, но никто из них не пострадал.

Ни сам Байден, ни кандидат в вице-президенты Камала Харрис не находились в автобусе во время инцидента. Представители штаба позвонили в 911, после чего местные стражи правопорядка сопроводили их до конечного пункта.

I LOVE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

В субботу Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео происшествия, снабдив его словами «Я ЛЮБЛЮ ТЕХАС!». Затем на воскресном митинге президент заявил, что его сторонники «защищали» автобус Байдена, потому что они «такие милые».

В тот же день в Техасе Байден также прокомментировал случившееся в интервью с журналистами. «Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным. По крайней мере, у нас никогда не было президента, который считает, что так поступать хорошо», — заявил он.