 

Рогозин отреагировал на критику Путина в адрес Роскосмоса

02.11.2020, 18:46, Новости дня

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст президента Владимира Путина критики в адрес госкомпании заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.

«Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство РФ в установленные сроки – в августе сего года», – написал Рогозин в своем Twitter.

«Надеюсь, что после согласования у В.В.Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы – приняты. Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В. В. Путина», – добавил глава Роскосмоса.

Ранее Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса.



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