 

Подросток в Башкирии погиб в ДТП на угнанном у родителей авто

02.11.2020, 18:08, Новости дня

В Башкирии 15-летний подросток погиб в ДТП, разбившись на скорости 160 км/ч, сообщило региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в Туймазинском районе республики около 6.30 по местному времени, говорится в сообщении в Instagram Гоасавтоинспекции Башкирии.

Подросток ночью угнал машину у своих родителей, заехал за своим 12-летним другом, после чего они решили покататься по городу. Затем несовершеннолетние захотели испытать автомобиль на федеральной трассе «Самара – Уфа – Челябинск». Разогнавшись, девятиклассник не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате чего машина перевернулась.

Оба подростка были госпитализированы. Позже 15-летний парень скончался на больничной койке. По факту ДТП начато расследование.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Трамп отказался от переговоров с демократами о пакете экономической помощи

06.08 / Ущерб от взрыва в порту Бейрута может составить $15 млрд

11.10 / Антимонопольный комитет выявил махинации компании Пинчука на тендерах “Укрзалізниці”

30.06 / Белоруссия объяснила, как пришла к решению о закупке нефти в США

01.07 / Собянин оценил создание Новой Москвы

25.08 / Роскосмос запланировал получить до ноября план реформы космической отрасли

31.07 / Для россиян ввели новое требование при возвращении из-за рубежа

23.07 / Путин запустил установки Евро+ на Московском НПЗ

16.07 / Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

01.10 / Умер начальник Канцелярии Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска