Вся прошедшая в парламент Грузии оппозиция отказалась от мандатов

02.11.2020, 17:48, Новости дня

Оппозиционный блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве» отказался от входа в парламент нового созыва и стал последним из всех восьми ранее отказавшихся от работы в парламенте партий, сообщил один из лидеров «Нацдвижения» Ника Мелия.

«Выборы 31 октября не состоялись. Конечно же, «Национальное движение», а также объединенная оппозиция, как и другие политические партии, приняли решение не входить туда, где нет ничего общего с политикой, то есть в парламент», – цитирует ТАСС Мелию.

В субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. После подсчета 100% голосов «Грузинская мечта» набирает 48,15% – это более чем 925 тыс. голосов, свидетельствует сайт ЦИК. У «националов» 27,14% – это более 520 тыс. голосов. Кроме того, еще семь политических сил преодолели барьер в 1%.

Большая часть оппозиции уже заявила, что откажется от мандатов и будет протестовать на улицах. При этом Запад – международные институты, организации и политики – дали понять, что признают выборы и предлагают оппозиции действовать конструктивно и готовиться ко второму туру, в котором 21 ноября разыграют оставшиеся 16 из 30 мажоритарных мандатов. По партийным спискам избиралось 120 депутатов, «Грузинская мечта» получит 61 или 62 мандата.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция, которая намерена отказаться от парламентских мандатов по итогам выборов 31 октября, не сможет вывести народ на улицы.