 

MDR – в Германии подтвердили первое заражение африканской свиной чумой

02.11.2020, 17:40, Новости дня

Учёные из немецкого института имени Фридриха Лёффлера подтвердили, что кабан, застреленный 27 октября в Саксонии, был заражён африканской свиной чумой, пишет MDR. В связи с этим саксонские власти призвали свинофермы к соблюдению мер безопасности, а также начали работу по определению специальных «запретных зон».


Reuters

В Саксонии подтвердился первый случай заражения африканской свиной чумой, пишет MDR. Институт имени Фридриха Лёффлера подтвердил, что застреленный 27 октября в округе Гёрлиц кабан был инфицирован.

В целях предотвращения распространения заболевания Министерство социального обеспечения Саксонии призвало всех владельцев свиноферм защитить своих свиней и соблюдать меры биологической безопасности. «Сейчас наша задача — адекватно отреагировать и действовать сообща. Мы хорошо готовы к экстренной ситуации», — приводит издание заявление одного из министров Саксонии Петры Кёппинг.

По словам Кёппинг, власти округа Гёрлиц совместно с бундесвером разработают план создания специальных «запретных зон». Кроме того, для координации ситуации будет организован кризисный штаб.

Как отмечает MDR, африканская свиная чума не опасна для людей. 



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