LCI – французские психологи опасаются за душевное здоровье граждан — второй карантин грозит волной депрессий

02.11.2020, 17:40, Новости дня

Французские специалисты убеждены, что повторное введение карантинных ограничений, которые вошли в силу по всей Франции с четверга, повлечёт волну депрессивных расстройств, передаёт LCI. Как отмечается в материале канала, эксперты считают, что спокойно пережить новый карантин гражданам по целому ряду причин будет сложнее, чем предыдущий.



Reuters

Всеобщие карантинные ограничения, повторно введённые во Франции, едва успели вступить в силу, однако многие французские специалисты в области психологии уже выражают опасения по поводу того эффекта, который может оказать ещё один локдаун на граждан страны, пишет телеканал LCI. При этом, как подчёркивается в материале на сайте канала, эксперты полагают, что предыдущий опыт жизни в карантине, который большинству французов пришлось пережить минувшей весной, совсем не обязательно поможет им перенести новые меры, а то и вовсе им в этом помешает.

«Люди, которые тяжело пережили первые карантинные ограничения, сохранили болезненные воспоминания, которые ассоциируются с определённой средой. Погрузить их в те же условия, что весной, или аналогичные— значить вновь активировать у них те же эмоции», — заявил в интервью каналу психиатр и руководитель одного из отделений психиатрической больницы Лё Винатье (город Лион) и автор изданной во Франции книги «Covid-19 и психологические страдания: карантинная Одиссея 2020 года» Николя Франк. Однако, как признал специалист, в психиатрии «одни и те же причины вызывают одни и те же последствия» — а значит, «те, кто легко перенёс локдаун в первый раз, должны будут на этот раз пережить его ещё проще».

Вместе с тем, эксперты отмечают, что многие особенности нынешних карантинных мер окажут негативный эффект на психологическое здоровье отдельных лиц вне зависимости от того, каким был их предыдущий опыт, говорится в материале LCI. Значение, к примеру, имеет время года. «Снижение солнечных дней осенью и в нормальных условиях способствует развитию сезонных депрессий», — подчеркнул в беседе с корреспондентом LCI Николя Франк. Впрочем, психиатр отметил, что «та реакция, которую мы обычно наблюдаем в осенний период, выступающий потенциальным фактором психологического дискомфорта, позволяет заявить, что переносить невзгоды люди у нас в целом способны».

Другим важным параметром выступает менее тщательное соблюдение объявленных властями ограничений, пишет LCI. «Прошлой весной люди сильно боялись, ведь о вирусе ничего или практически ничего не было известно. Поэтому большинство граждан соблюдали ограничительные меры, и в первую очередь — необходимость оставаться дома», — пояснил Франк. Но тот факт, что Франции пришлось ввести ограничения повторно, может быть воспринят людьми как знак «провала шагов, предпринятых до этого, и повлечь менее тщательное соблюдение». Как подчёркивает обозреватель LCI, в пользу такого предположения говорит то, что после введения весенних ограничений никаких акций протеста не проводилось, тогда как в этот раз в Париже за несколько часов до начала действия мер состоялось небольшое шествие противников локдауна, собравшее около 200 человек.

Ещё один фактор — «эффект внезапности»: то, что ограничения вступили в силу уже на следующий день после того, как о них объявили, граждане вряд ли восприняли как «добрый знак», продолжает автор материала. «Когда о мерах объявляют «сверху» и внезапно, это влечёт эффект удара молнии, а ведь для того, чтобы люди согласились с каким-либо решением, необходимо, чтобы оно принималось по согласованию с гражданами, и население к нему подготовилось, — убеждён Франк. — Ощущение контроля над ситуацией ограничивает стресс».

По данным LCI, французский нейропсихолог Борис Цирюльник ещё за день того, как было объявлено о возвращении всеобщих ограничений, когда вся Франция уже «предчувствовала» новый локдаун, признавался, что не уверен в том, что страна сумеет нормально его перенести, и предупреждал о том, что её ждёт волна «психологических расстройств и депрессивных состояний». Как пояснял тогда эксперт в интервью французским СМИ, на фоне карантинных ограничений весной французы «демонстрировали очень позитивные защитные реакции — юмор и взаимопомощь» и, «сжимая зубы, всё же улыбались и ждали, пока период действия ограничений завершится».

Теперь же «никакого юмора не видно — наоборот, наблюдается агрессивная реакция», подчёркивал Цирюльник. По его мнению, это вполне объяснимо: «Изоляция — это худший из видов насилия. Сенсорная изоляция вызывает изменения в мозге — атрофируются нейронные цепи, отвечающие за память и эмоции. И в данном случае такие изменения были очень серьёзными». Как говорил нейропсихолог, человеческий разум имеет определённый ресурс, но он не безграничен, и «механизмы, обеспечивающие психологическую устойчивость, будут действовать лишь в том случае, если ограничения продлятся не слишком долго».

Как полагает французский психиатр Серж Эфез, ситуация будет также усугубляться тем, что в отличие от весенних ограничений, которые были для граждан первым подобным опытом, а потому побудили многих как-то поменять свою жизнь, новый локдаун уже будет лишён эффекта новизны, из-за чего люди будут воспринимать лишь негативные его аспекты, пишет сайт LCI. Аналогичное мнение выражал и бельгийский психолог Оливье Люмине, который также подчёркивал, что нынешние ограничения повлекут по сравнению с весенними больше рисков. «Граждане уже потеряли много энергии, — цитирует его канал. — Многие из них попали под вторую волну, не успев «перезарядить батарейки». Люди уже больше не во всеоружии, чтобы переносить подобное, и есть реальная угроза нагромождения различных факторов стресса».

Тем не менее, по мысли Николя Франка, пережить ближайшие месяцы без ущерба для душевного здоровья можно, если люди «вооружатся смелостью», а также «поставят себе конкретные цели» — и это тем более актуально для тех, кто переносил первый локдаун как «тяжёлое испытание», говорится в материале LCI.