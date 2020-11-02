“Сидел в тюрьме”. Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына

02.11.2020, 17:15, Новости дня

Украинская четырехкратная Олимпийская чемпионка Яна Клочкова в интервью программе “Зірковий шлях” на канале “Украина” сообщила, что отец ее 10-летнего сына Александра грузинский бизнесмен Леван Ростошвили не виделся с ребенком уже семь лет.

“Давно не общались – последний раз в 2013 году виделись”, – рассказала она.

По словам Клочковой, Ростошвили в последние пару лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

“Там все складывалось неблагополучно – он сидел в тюрьме. За нелегальные вещи”, – объяснила спортсменка причину, по которой отец ее ребенка был осужден. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы отец возобновил отношения с сыном.

Клочкова также рассказала, что редко видится с Александром, так как она находится в Киеве, а он живет и учится в оккупированном Россией Крыму.

“Так сложилось, приняли такое решение – мы посчитали, что так будет лучше для него”, – рассказала она.

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Спортивная карьера Клочковой началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000-го по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием.

В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта.

В 2010 года Клочкова родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили – он проводил турниры по водному полу. После рождения ребенка пара рассталась.