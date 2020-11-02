 

Дело убитого из-за ссоры в школьном чате волгоградца в передано в СК

02.11.2020, 16:48, Новости дня

Уголовное дело по факту смерти потерпевшего, которого избили в Волгограде из-за конфликта в родительском чате, передали из областного главка МВД следователям СК России, сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

«В связи с гибелью потерпевшего действия обвиняемого переквалифицированы с ч. 1 на ч. 4 ст. 111 УК РФ, а уголовное дело передано для дальнейшего расследования в органы следственного комитета», – цитирует ТАСС Рудник.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 данной статьи – восемь лет лишения свободы, ч. 4 – 15 лет лишения свободы. «Следователи обращаются к свидетелям и очевидцам преступления, находившимся в момент совершения преступления в здании банка, в том числе оказывающим потерпевшему доврачебную медицинскую помощь, с просьбой обратиться в следственный отдел», – уточнила официальный представитель управления.

В одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. Нападавшего на него Арсена Мелконяна задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины, которая в процессе ссоры спросила: «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», после чего отец поинтересовался, угроза ли это. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины, где он говорит потерпевшему, что найдет его, где бы он ни был, и порекомендовал заранее взять больничный.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Названа причина, по которой украинский курсант смог выжить в авиакатастрофе Ан-26

31.07 / КИУ назвал главных прогульщиков Верховной Рады в июле

26.06 / В результате вооруженного нападения в Глазго пострадали несколько человек

25.06 / Песков рассказал о планах Путина принять участие в голосовании по Конституции

05.07 / Ростуризм объявил о назначении субсидии на закупку СИЗ для небольших отелей

10.08 / В Беларуси пытаются блокировать соцсеть Twitter. Лукашенко рассказал, кто ограничивает работу интернета

29.10 / Найденного во Владивостоке ихтиозавра отнесли к новым для науки видам

11.08 / Тихановская выехала в Литву

26.06 / В Украине появился день таможенника

09.10 / Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска