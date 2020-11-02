Назван лучший способ очистки головного мозга от токсинов

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02.11.2020, 16:35, Новости дня

По мнению ученых, болезнь Альцгеймера и другие тяжелые недуги провоцируют токсины, которые накапливаются в организме и задерживаются в головном мозге. Можно найти разные способы очистки от этих токсинов, говорят специалисты, но самым эффективным является обычный здоровый сон.

Спите по 8 часов в сутки в спокойной атмосфере, и риск получить тяжелое заболевание типа Альцгеймера у вас будет минимальным. Такой совет дали ученые, которые прежде, чем прийти к данному выводу, провели длительный цикл исследований.

Токсины образуются в мышечной ткани и ряде органов. Чтобы избавиться от них, нужно отключить как можно больше функций организма, а это возможно сделать только во время глубокого здорового сна. Все предельно просто, утверждают специалисты.



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