В компании SpaceX рассказали, по каким законам будут жить колонии на других планетах

02.11.2020, 16:35, Новости дня

Юристы компании SpaceX включились в споры по поводу того, по каким законам должны жить люди, которые в будущем организуют колонии где-нибудь на Луне или Марсе.

По их мнению, ни один из принятых на земле законов не будет иметь юридической силы на другом небесном теле.

Дело в том, что действие законов распространяется на определенных территориях. Это могут быть отдельные государства, содружества и союзы государств, международные соглашения и т.д. Все это находится на Земле, а не на Марсе, напоминают специалисты. Поэтому там должны действовать другие законы. Скорее всего, это будет какое-то самоуправление, по крайней мере, на первых порах, пока в колониях будет жить небольшое количество людей.