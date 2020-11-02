 

Сноуден подаёт заявление на получение российского гражданства, но навсегда «останется американцем»

02.11.2020, 15:40, Новости дня

На фоне пандемии и закрытых границ экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден вместе с женой решили подать заявление на получение российского гражданства. В то же время они с нетерпением ждут возможности вернуться в США, чтобы можно было воссоединиться с родителями, и обещают воспитывать своего сына, который скоро родится в России, в полном соответствии с американскими ценностями, пишет Euronews.


Reuters

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подаёт документы на получение российского гражданства. Об этом он заявил в понедельник в своём Twitter.

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаём заявление на получение двойного гражданства США и РФ», — написал Сноуден. 

По его словам, он и его жена Линдси Миллс «всегда останутся американцами» и будут воспитывать сына «в соответствии с американскими ценностями, включая свободу высказываний».

«Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Соединённые Штаты, чтобы вся семья воссоединилась», — написал экс-агент АНБ. 

В октябре он получил бессрочный вид на жительство в России. По словам его адвоката Анатолия Кучерены, покидать страну он не собирается до тех пор, пока власти США не прекратят уголовное преследование против него. 

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб по слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем — в Россию. 

Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле закон, позволяющий получать российское гражданство без отказа от иностранного.

Дата публикации 02 ноября 2020 года.

 



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