 

ЦИК Молдовы посчитал 100% бюллетеней на выборах президента, во второй тур вышли Санду и Додон

02.11.2020, 15:15, Новости дня

Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре выборов президента страны, набрав 36,16% (487 635) голосов, действующий глава государства Игорь Додон занял второе место с результатом в 32,61% (439 866 голосов). 

Об этом свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии Молдовы после обработки 100% голосов. При этом на зарубежных участках за Санду проголосовали 70,12% избирателей, за Додона – 3,65%. 

Всего в первом туре, который прошел 1 ноября, принимали участие восемь кандидатов. Голоса между оставшимися шестью распределились так: 

глава “Нашей партии” Ренато Усатый – 16,90%,
кандидат от партии “Шор” Виолетта Иванов – 6,49%.
представитель партии “Платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе – 3,26%.
глава партии Национального единства Октавиан Цику – 2,01%, 
экс-председатель Либерал-демократической партии Тудор Делиу – 1,37%,
глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,20%. 

Санду и Додон вышли во второй тур выборов, для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов. Второй тур состоится через 15 ноября, пишет агентство NewsMaker. 

Санду на брифинге 2 ноября заявила о “победе народа” в первом туре. “Две трети граждан Молдовы проголосовали за изменения”, в день голосования во втором туре, уверена экс-премьер страны, их будет больше.

Как пишет агентство, она заявила о нарушениях, зафиксированных наблюдателями во время выборов и призвала власти страны отказаться от фальсификаций. Додон обвинения в фальсификациях назвал лживыми, отмечает NewsMaker. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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