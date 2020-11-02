 

Алиев о Нагорном Карабахе: Армянское государство ненавидит весь мусульманский мир

02.11.2020, 15:15, Новости дня

Ситуация в Нагорном Карабахе свидетельствует, что Армения ненавидит мусульман. Об этом 2 ноября на встрече с представителями тюркоязычных государств заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, главу государства цитирует его сайт.

“Положение на оккупированных территориях плачевное. Все наши исторические и религиозные памятники разрушены и оскорблены. Армяне держали свиней в мечети на оккупированных территориях Зангиланского района, и эти видео доступны в Интернете, что приводит в ярость весь мусульманский мир. Это еще раз показывает, что армянское государство ненавидит весь мусульманский мир, иначе бы таких базовых действий не было бы”, – сказал Алиев.

Он назвал Армению “жестоким врагом”, и отметил, что это видит весь мусульманский мир.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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