В Москве обрушился горящий ангар с газовыми баллонами
02.11.2020, 15:08, Новости дня
Ангар с газовыми резервуарами на Юге, где в понедельник произошел пожар, разрушился, сообщили в экстренных службах.
Пожарные продолжают тушить огонь с соблюдением техники безопасности, передает ТАСС.
Тем временем пожар перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, информирует РИА «Новости». По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ангаре произошло несколько мощных взрывов баллонов с газом. Огонь локализован на площади 300 квадратных метров.
Напомним, ангар загорелся на улице Газопровод, 4а. Общий объем газовых баллонов в ангаре составляет 600 кубометров.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет