 

В Москве обрушился горящий ангар с газовыми баллонами

02.11.2020, 15:08, Новости дня

Ангар с газовыми резервуарами на Юге, где в понедельник произошел пожар, разрушился, сообщили в экстренных службах.

Пожарные продолжают тушить огонь с соблюдением техники безопасности, передает ТАСС.

Тем временем пожар перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, информирует РИА «Новости». По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ангаре произошло несколько мощных взрывов баллонов с газом. Огонь локализован на площади 300 квадратных метров.

Напомним, ангар загорелся на улице Газопровод, 4а. Общий объем газовых баллонов в ангаре составляет 600 кубометров.



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