Попова заявила, что ряд регионов РФ не соблюдают масочный режим

02.11.2020, 14:08, Новости дня

Ряд решгионов РФ не соблюдают масочный режим, есть субъекты, где около половины населения не носят маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения – в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и, безусловно, она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что ряд российских регионов запоздал с введением ограничений по коронавирусу.

«Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта, в стабилизации – 31, замедление эпидпроцесса – в 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах России», – глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова сообщила, что рост заболевания коронавирусом продолжается в 33 регионах России, в 19 фиксируется замедление, а в двух субъектах РФ ситуация улучшается.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что число людей, которые соблюдают требования правила профилактики распространения коронавируса, за последний месяц выросло.