В Татарстане арестовали отчима напавшего на отдел полиции подростка

02.11.2020, 13:08, Новости дня

Суд в Татарстане заключил под стражу отчима школьника, который на прошлой неделе напал на отдел полиции и был застрелен, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Суд арестовал на два месяца сожителя матери подростка. Его подозревают в причастности к нападению», – сообщил источник РИА «Новости».

Местные СМИ сообщали, что у мужчины есть судимость за подорванный в 1999 году магистральный газопровод. Диверсию – именно так ее квалифицировали следователи – провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.