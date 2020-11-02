Песков прокомментировал рост курса доллара

02.11.2020, 13:08, Новости дня

Несмотря на рост стоимости доллара до 80 рублей, в РФ удается сохранять макростабильность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас любая мировая валюта «находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике». Влияние, например, оказывают динамика потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты, передает РИА «Новости».

«Но в целом, если говорить о макростабильности, как говорил президент, ее удается поддерживать», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что большинство россиян получает доходы в рублях. Кроме того, РФ сокращает зависимость от импорта, поэтому волатильность на мировых рынках «все меньше и меньше» влияет на динамику изменения цен в стране.

«Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности – она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора», – добавил он.

Также Песков подчеркнул, что власти продолжают сокращать негативные последствия для граждан с недостаточно высокими доходами из-за волатильности валют.

«На макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального. Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики поэтапно сокращается, соответственно внутренний рынок сокращает свою зависимость от волатильности мировых рынков валют», – сказал он.

По его словам, глава государства уже говорил, что такие нежелательные последствия мирового рынка в связи с пандемией дают о себе знать, но это является безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны.

В понедельник курс рубля снизился в начале торгов: доллар впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, а евро закрепился выше 93 рублей.

Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 г. на бирже ICE в Лондоне снижалась на 3,69% – до 36,54 доллара за баррель, а нефть сорта WTI – на 4,07%, до 34,68 доллара за баррель.