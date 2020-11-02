В Кремле отреагировали на пожар в больнице Челябинска

02.11.2020, 13:08, Новости дня

В Кремле знают из сообщений СМИ и докладов по линии ведомств о пожаре в больнице Челябинска, это вопрос для руководства региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос, конечно, для руководства региона. Да, мы знаем об этом из сообщений СМИ, и были доклады по линии ведомств. В остальном – это все вопрос для руководства региона», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, знают ли в Кремле о происшествии в Челябинске.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава региона Алексей Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике. Позже он уточнил, что взрыв могло вызвать аварийное состояние электрооборудования.

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