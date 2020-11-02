Эксперт сказал, чего не надо ждать в случае победы Санду на выборах в Молдавии

02.11.2020, 12:48, Новости дня

«Если Санду станет президентом, то она также будет пытаться выстраивать отношения с разными странами, в том числе – и с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Молдавии, где лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду победила действующего главу республики Игоря Додона.

«В этот раз, несмотря на обилие визитов в Москву и экономическую поддержку России, Додону не удалось разыграть российскую карту. С такой поддержкой даже пустой стул победил бы, но не Додон», – считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По оценке эксперта, во время предыдущих выборов в обществе было свежее послевкусие после успешных протестных акций, где «Игорь Додон и Ренато Усатый участвовали вместе в митингах, за ними была улица». А сам действующий глава государства «стал тогда фронтменом, и за него отдали голоса сторонники Усатого и Приднестровье». «Сейчас ничего подобного нет», – констатировал собеседник.

«Додон за время нахождения у власти мог бы уже горы свернуть – стать президентом для всех молдован и сделать многие принципиальные вещи, в том числе связанные с подтверждением статуса друга России. Но за это время подвис статус русского языка в Молдавии, было ограничено вещание российских телерадиоканалов, а около 200 российских журналистов, политологов и экспертов получили статус «нон грата» в стране», – отметил Мартынов.

Поэтому, по прогнозу Мартынова, второй тур будет для Додона неприятным. «Он в ссоре с Усатым. Как ему с ним помириться и заслужить доверие его сторонников – я не знаю», – добавил эксперт.

«С другой стороны, сейчас многие считают, будто бы если Майя Санду станет президентом, то Молдавия уйдет к Румынии. Но у президента Молдавии власти меньше, чем у королевы Великобритании. Президент не определяет политический курс страны. Главное – это парламент, правительство. Санду недавно была председателем правительства, и что – ушла страна в Румынию? Нет», – сказал политолог.

«Молдавия уже давно заслужила ухода от практики раскола страны. Если Санду станет президентом, то она также будет пытаться выстраивать отношения с разными странами, в том числе – и с Россией», – убежден Мартынов.

Напомним, лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду после обработки 100% протоколов побеждает в первом туре президентских выборов в Молдавии с результатом 36,16% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Действующий глава государства Игорь Додон занимает второе место – 32,61%

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД России заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина РФ Ренато Усатого.