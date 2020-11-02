 

В РФ ввели новый механизм регулирования цен на жизненно важные лекарства

02.11.2020, 12:48, Новости дня

Правительство вводит новый механизм регулирования цен на лекарства, который позволит улучшить доступ к жизненно важным препаратам и одновременно учесть интересы производителей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что «перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет».

«Такая ситуация недопустима. Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов», – передает ТАСС слова Мишустина.

Как отметил Мишустин, это позволит обеспечить россиянам «как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам». Речь идет о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться, сказал он. При этом производители также не могут работать в убыток, добавил премьер.

Напомним, 16 октября Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.



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