ЦИК Молдавии объявил победителя первого тура выборов

02.11.2020, 11:48, Новости дня

Лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду после обработки 100% протоколов побеждает в первом туре президентских выборов в Молдавии с результатом 36,16% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Действующий глава государства Игорь Додон занимает второе место – 32,61%, передает ТАСС.

Это значит, что Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей.

Ранее ЦИК республики признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Ко времени закрытия участков «ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования», явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек).