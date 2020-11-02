Россия анонсировала новинки военной техники на ближайшие годы

02.11.2020, 11:28, Новости дня

Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие пять-семь лет, в том числе бронетехнику на базе танка «Армата», сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Можно ожидать, что в течение пять-семь лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе «Армата», истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ, а также зенитная ракетная система «Антей-4000».

Напомним, в августе сообщалось, что армия РФ в ближайшее время получит партию танков «Армата».