“Хочется натуральных фоток”. 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье

02.11.2020, 11:15, Новости дня

47-летняя российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала в черном декольтированном мини-платье и серебристых сапогах.

“Жизнь в нашем VUCA (нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном) мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Можно ли сегодня верить информации, которая вчера казалась правдой? Можно ли откладывать дела на потом? А как жить с помойкой в интернет-пространстве?” – написала она.

Королева отметила, что мы все стали поколением 2.0, и все находимся в сетях.

“Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции – смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты – это ты. И в этом твоя ценность”, – заявила певица.

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Жизнь в нашем VUCA (нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном)-мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Можно ли сегодня верить информации, которая вчера казалась правдой? Можно ли откладывать дела на потом? А как жить с помойкой в Интернет-пространстве? Хотим мы или нет, мы все стали поколением 2.0 – мы все в сетях. Кто-то в одних, кто-то в других. Но… важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции – смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты – это ТЫ. И в этом твоя ценность. Важно не превращаться в i-бомжей и i-шарлатанок, а сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и, прежде всего, дарить любовь! Будьте сильными! Верьте в лучшее! Хорошей пятницы и ярких выходных !!! С любовью ваша Наташа !!! Фото @galantnyy визаж @kuchumova_selya стиль @anastasiaodels

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 30 Окт 2020 в 8:06 PDT

Подписчики заявили, что Королева для фото в посте использовала ретушь.

“Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан фотошопа… Неужели все так плохо?” – спросила esmyral.

“Да фотошоп делает чудеса”, – отметила svetaaaa2159.

“Как хочется натуральных фоток… Без позерства”, – заявила guseva51.

Наташа Королева предстала без ретуши в программе “Осторожно, Собчак!”. Она рассказывала о скандале в их семье со стриптизером Тарзаном. 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.