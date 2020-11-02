 

Врач красноярской больницы покинула «красную зону» спустя полгода

02.11.2020, 11:08, Новости дня

Красноярский доктор Елизавета Бойцова, которая руководила приемным покоем базового инфекционного госпиталя краевой больницы, спустя шесть месяцев выходит из «красной зоны», рассказал главврач больницы Егор Корчагин.

«Это сложное дело она выполняла искренне и с большой самоотдачей, оказывая помощь каждому пациенту наилучшим образом. Теперь у нас есть своя Доктор Лиза! Спасибо большое Елизавета Борисовна Бойцова! Набирайтесь сил», – написал Корчагин в Facebook.

Сама врач в соцсетях призналась, что за это время медработники отделения стали «большой дружной семьей». Она написала коллегам письмо, в котором рассказала, чего ей удалось добиться за время работы госпиталя, передает издание «Проспект мира».

«Это было невероятно сложно, за гранью моих возможностей. Я сделала все от меня возможное для этого госпиталя. На 300 койках госпитализировала 500 человек. Дала глоток кислорода приемному отделению в виде времянок. Сегодня отдала свою последнюю кушетку (на которой жила с 27.03.20) для больного. Мне больше нечего дать этому заведению. Извините если с кем-то была груба или не права. Прошу не судить строго», – отметила Бойцова. 

В краевой больнице сообщили, что в учреждении работают штатные психологи, и если медперсоналу из «красной зоны» нужна помощь, они могут обратиться к специалистам. Однако, как отметили в учреждении, Елизавета Бойцова – морально очень устойчивый и крепкий человек, передает «НИА-Красноярск».

«Доктор Лиза в красную зону пошла по собственному желанию. По доброй воле. Относительно психологической помощи – она очень сильный человек, сама может помочь любому», – отметил руководитель пресс-службы больницы Сергей Головач. 

Он добавил, что в текущей ситуации, связанной с пандемией, больница особенно нуждается в медперсонале, поэтому кадровая служба работает постоянно.

За минувшие сутки в РФ выявили 18 257 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания. 



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