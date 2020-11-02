Московские школьники вошли в пятерку мировых лидеров по качеству образования

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02.11.2020, 11:02, Новости дня

По результатам авторитетного международного исследования PISA 2018 московские школьники заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе – по финансовой грамотности, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, «Москва подавала заявку на участие в исследовании как отдельный регион и наконец-то получила результаты школьников по направлению «Глобальные компетенции», сообщается на сайте мэра Москвы. 

«Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют – наши школьники вошли в пятерку лучших в мире. Ранее мы получили результаты исследования по финансовой грамотности, которые оказались еще лучше, – наши школьники заняли второе место, уступив лишь сверстникам из Эстонии», – рассказала она.

Москву представляли 7289 учащихся из 151 образовательной организации. Исследование прошло с 16 по 30 апреля 2018 года. Задания выполняли с помощью компьютера.

Глобальные компетенции – это новое направление. Его цель – ответить на вопрос о том, в какой степени 15-летние школьники готовы жить и работать в обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие, а также выяснить, как учащиеся воспринимают явления глобального характера, понимают и критически анализируют глобальные проблемы, вопросы взаимодействия культур и прочие.

В 2018 году 20 стран и территорий поучаствовали в традиционном исследовании, посвященном финансовой грамотности. Московские школьники заняли второе место в этой компетенции.

PISA (Programme for International Student Assessment) – международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Всего в исследовании PISA 2018 приняли участие 79 стран и регионов. В декабре 2019 года были опубликованы результаты по основным компетенциям. Москва заняла третье место по читательской, пятое место по математической и шестое место по естественно-научной грамотности.



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