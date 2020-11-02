Число жертв землетрясения в Турции выросло до 83 человек

02.11.2020, 11:02, Новости дня

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 83, сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

«В результате землетрясения погибли 83 человека. Медицинская помощь в данный момент оказывается 219 людям, восемь из них находятся в отделении интенсивной терапии», – передает ТАСС слова министра.

Ранее сообщалось, что землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Измир, унесло жизни не менее 64 человек.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.