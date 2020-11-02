 

Адвокат объяснил желание Сноудена получить гражданство России

02.11.2020, 10:48, Новости дня

Желание экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена получить российское гражданство связано с ожидаемым рождением ребенка, который будет гражданином России, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

«Эта просьба связана с предстоящим рождением ребенка, что ему очень важно, чтобы они (Сноуден и его супруга) имели гражданство как американское, так и российское», – передает РИА «Новости» слова Кучерены, который представляет интересы Сноудена.

Он также сообщил, что Сноуден собирает все необходимые для этого документы.

«Эдвард Сноуден решил подать документы на получение гражданства. Он сейчас собирает документы (необходимые для получения гражданства РФ)», – сообщил Кучерена.

Напомним, ранее Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Член СПЧ объяснил необходимость полной отмены смертной казни в России

06.10 / WP – продовольственные банки США предупреждают о нехватке еды

23.09 / США ввели санкции против кубинских сигар

17.10 / Алиев открестился от планов перенесения боев на территорию Армении

04.08 / В Украине поездам дальнего следования могут разрешить высадку пассажиров в “красной” зоне

06.08 / Некоторые пауки плетут свои сети с использованием нейротоксинов

23.07 / “Тень на репутацию государства”. Зеленский прокомментировал поджог дома Шабунина

22.07 / Грузия возобновит регулярное авиасообщение не раньше 1 сентября

18.09 / Дегтярев подписал соглашение с крупным инвестором в медицинской сфере

17.07 / Политолог Цыбулько: Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска