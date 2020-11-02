 

Пандемия COVID-19. Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию

02.11.2020, 9:15, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter 1 ноября, что уходит на самоизоляцию из-за общения с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. 

“Меня признали контактным лицом человека, который заболел COVID-19. У меня все хорошо, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на карантине согласно протоколам ВОЗ и буду работать из дому. Крайне важно, чтобы все мы соблюдали руководство по охране здоровья. Так мы разорвем цепи передачи COVID-19, подавим вирус и защитим систему здравоохранения”, – написал он. 

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, к утру 2 ноября в мире зафиксировали 46,5 млн случаев COVID-19. Скончалось 1,2 млн пациентов, вылечилось более 31 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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