В первом туре выборов президента Молдовы Санду опередила Додона – данные ЦИК

02.11.2020, 9:15, Новости дня

Победителем первого тура выборов президента Молдовы стала бывшая премьер-министр страны Майя Санду. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 ноября на сайте Центризбиркома результаты подсчета 99,81% голосов.

Санду поддержали 36,1% избирателей, а нынешнего главу государства Игоря Додона – 32,66%. Показатель Додона уже не сможет догнать показатель Санду.

Действующий президент и экс-премьер-министр выходят во второй тур выборов главы государства.

По уровню поддержки избирателями на выборах после них следуют кандидат от Нашей партии Ренато Усатый (16,91%), кандидат от партии “Шор” Виолетта Иванов (6,5%) и представитель партии “Платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе (3,26%). Всего было восемь кандидатов.

Выборы президента Молдовы проходили 1 ноября. В стране было открыто 2004 участка.

Согласно экзит-поллу организации Watchdog, больше всех набрал Додон – 40,9%, у Санду – 34,6%.