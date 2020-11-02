 

В первом туре выборов президента Молдовы Санду опередила Додона – данные ЦИК

02.11.2020, 9:15, Новости дня

Победителем первого тура выборов президента Молдовы стала бывшая премьер-министр страны Майя Санду. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 ноября на сайте Центризбиркома результаты подсчета 99,81% голосов.

Санду поддержали 36,1% избирателей, а нынешнего главу государства Игоря Додона – 32,66%. Показатель Додона уже не сможет догнать показатель Санду.

Действующий президент и экс-премьер-министр выходят во второй тур выборов главы государства.

По уровню поддержки избирателями на выборах после них следуют кандидат от Нашей партии Ренато Усатый (16,91%), кандидат от партии “Шор” Виолетта Иванов (6,5%) и представитель партии “Платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе (3,26%). Всего было восемь кандидатов.

Выборы президента Молдовы проходили 1 ноября. В стране было открыто 2004 участка.

Согласно экзит-поллу организации Watchdog, больше всех набрал Додон – 40,9%, у Санду – 34,6%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Дроны установили рекорд в ночном небе над Петербургом

03.08 / Найдены новые возможности для создания антивозрастных препаратов

17.09 / МЧС назвало вероятную причину пожара в наркоклинике в Красноярске

15.08 / НАБУ завершило расследование по делу Омеляна

25.06 / В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

14.07 / VOAэкспресс – 13 июля 2020

21.07 / На Донбассе сегодня ранены уже двое украинских военнослужащих

20.08 / Россия вышла на 100-процентный уровень выполнения сделки ОПЕК+ по добыче нефти

13.10 / Ученые получили натуральный мед без участия пчел

30.08 / Трамп предрёк Америке уничтожение изнутри в случае победы «экстремиста» Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска