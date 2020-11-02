 

В Турции спустя 65 часов из-под завалов спасли трехлетнего ребенка

02.11.2020, 8:48, Новости дня

В турецкой провинции Измир спасатели вытащили из-под завалов после землетрясения трехлетнего ребенка.

По данным агентства Anadolu, поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов, передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Измир, унесло жизни не менее 64 человек. 

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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