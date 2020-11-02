Сноуден попросил российское гражданство

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02.11.2020, 8:32, Новости дня

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что подает на двойное российско-американское гражданство.

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ», – передает ТАСС сообщение Сноудена.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Он также рассказал, что Сноуден не намерен возвращаться в США, пока против него не будет прекращено уголовное преследование.



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