 

Второй карантин обойдётся Германии в €19 млрд

02.11.2020, 7:40, Новости дня

Экономика ФРГ потеряет от второго карантина около €19,3 млрд, пишет Die Welt, ссылаясь на расчёты Немецкого института экономических исследований. Наиболее крупные потери ждут промышленный сектор, гастрономию, а также отельный бизнес. Что же касается безработицы, то она вырастет примерно на 100 тысяч человек.


Reuters

Второй карантин будет стоить экономике ФРГ €19,3 млрд, пишет Die Welt, ссылаясь на подсчёты Немецкого института экономических исследований. Как отмечает издание, наиболее ощутимые потери понесёт гастрономический сектор, а также отельный бизнес.

Спорт, культура и индустрия развлечений потеряют примерно €2,1 млрд, сфера торговли — €1,3 млрд. Что же касается немецкой промышленности, то её потери должны составить €5,2 млрд, пишет Die Welt. Также, большая доля потерь придётся на логистические предприятия, киноиндустрию и фирмы-подрядчики.

На рынке труда второй карантин отразится не столь сильно, пишет издание. Согласно прогнозу института, количество безработных в четвёртом квартале увеличится на 100 тысяч человек: для сравнения, во время первого карантина безработица возросла на 630 тысяч человек. К концу года, количество людей, переведённых на неполную занятость, увеличится на 400 тысяч человек и достигнет 3,2 млн.

При этом в 2021 году Немецкий институт экономических исследований ожидает динамичное экономическое восстановление, пишет Die Welt. По словам главы института Марселя Фратшера, в следующем году ВВП ФРГ должен снова значительно подрасти. Однако, одновременно с этим, вырастут уровень банкротств предприятий и безработица. 



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