 

Азербайджан заявил об уничтожении военного кортежа в Карабахе

02.11.2020, 5:45, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана заявило об ударе штурмовика Су-25 по позициям ВС Армении и уничтожении военного автомобильного кортежа в Нагорном Карабахе.

«31 октября в районе 17.00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного автомобильного кортежа в направлении Ходжавенда. Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии», – говорится в сообщении официального Telegram-канала министерства обороны Азербайджана.

«31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах», – сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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