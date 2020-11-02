Сарик Андреасян обратился к Зеленскому из-за войны в Карабахе

02.11.2020, 3:35, Новости дня

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи появившимися сообщениями о поставках фосфорных боеприпасов с Украины в Азербайджан.

«Вова, привет! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу, чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню, как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню, как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осек ее и сказал: «будь вежлива – это человек», помню, как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей и даже выяснилось, что мы назвали своих мальчиков одинаковыми именами Марк», – написал режиссер в своем Instagram.

«Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе: «будь вежлив – это человек», но, видимо, когда вы садитесь на эти «стулья», то (…) все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И, раз уж такая история, хотел бы сказать, что Крым наш», – заключил Андреасян.

Напомним, в прошлую пятницу стало известно о поставках оружия с Украины в Азербайджан. Ранее в Баку опровергали сообщения об использовании фосфорных боеприпасов вооруженными силами Азербайджана.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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