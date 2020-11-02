 

Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной

02.11.2020, 2:55, Новости дня

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил 1 ноября в комментарии РБК, что пророк Мухаммед не проповедовал месть, поэтому противоестественно объявлять кого-то врагом.

Так, по информации телеканала, Таджуддин высказался относительно заявление муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона террористом №1. Таджуддин считает, что это личное мнение Межиева.

Главный муфтий РФ отметил, что религия дается людям как инструкция жизни, чтобы они устанавливали мир, порядок и согласие.

“Из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами – это не угодно ни Богу, ни посланникам Божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни”, – подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник Межиев 27 октября заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства Кадырова и его советника стали слова французского президента о том, что школьный учитель Самюэль Пати, которого обезглавил чеченский подросток Абдуллах Анзоров, стал жертвой беспричинного терроризма. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Макрон, принявший участие в траурной церемонии, сказал, что “Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат”. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Эрдоган призвал Азербайджан продолжить наступление

15.07 / Обозреватель Guardian – Трамп не преуспел в управлении страной, зато достиг больших высот в искусстве вранья

29.08 / Литву разочаровали санкции против Белоруссии

29.08 / Проект «Будущее России» подвел итоги ситуации с пожарами летом

24.09 / Племянница рассказала о смерти дочери Конкина

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

20.08 / Белый дом о деле Бэннона: Трамп не имел отношения к сбору средств на строительство стены

06.07 / Предельные тарифы ОСАГО повысят на 10 процентов

06.07 / Во Всемирном банке заявил о хорошей подготовке РФ к кризису на фоне коронавируса

14.07 / После катастрофы в Норильске ОП намерена проверить все предприятия арктической зоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска