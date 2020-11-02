 

Премьер Грузии ушел на самоизоляцию после “длительного общения” с инфицированным коронавирусом

02.11.2020, 2:55, Новости дня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом глава правительства сообщил 1 ноября в Facebook.

“К сожалению, теперь мне приходится работать в другом режиме, потому что моему коллеге, с которым я вчера долго общался, был диагностирован коронавирус во время целевого выборочного тестирования. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме”, – написал он.

https://www.facebook.com/GakhariaGiorgi/posts/217602776461291

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, на 2 ноября общее число инфицирований достигло в мире почти 46,4 млн. Скончалось почти 1,2 млн пациентов, вылечилось более 30,9 млн.

В Грузии зафиксировано 40 727 случаев COVID-19, скончалось 335 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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