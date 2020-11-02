Землетрясение в Турции. Число жертв достигло 69

02.11.2020, 2:55, Новости дня

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения в районе Измира возросло до 69. Об этом 1 ноября сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

729 из 949 пострадавших граждан были выписаны из больниц, 220 человек продолжают лечение. В Измире продолжаются поисково-спасательные работы в восьми зданиях, сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.