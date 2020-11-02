 

Землетрясение в Турции. Число жертв достигло 69

02.11.2020, 2:55, Новости дня

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения в районе Измира возросло до 69. Об этом 1 ноября сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

729 из 949 пострадавших граждан были выписаны из больниц, 220 человек продолжают лечение. В Измире продолжаются поисково-спасательные работы в восьми зданиях, сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / В компании SpaceX рассказали, по каким законам будут жить колонии на других планетах

23.08 / Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил о риске голода “библейских масштабов” в связи с пандемией COVID-19

11.08 / Расчеты комплексов «Искандер-М» подняли по тревоге на учениях

05.08 / Кравчук не исключает имплементации “формулы Штайнмайера”

01.09 / Джонатан Кац о ситуации в Беларуси: «Никто не должен верить в то, что Путин может быть честным посредником»

07.08 / Воронежцам придется летать в Турцию регулярными рейсами через Москву

01.07 / Власти Бостона решили убрать памятник Линкольну

19.09 / CNN – директор ФБР уверен — РФ активно «очерняет» Байдена в преддверии выборов

16.09 / Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на COVID-19 у министра здравоохранения

30.06 / ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования появления коронавируса SARS-CoV-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска