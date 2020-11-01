Определился лидер президентских выборов в Молдавии

01.11.2020, 23:15, Новости дня

Действующий глава Молдавии Игорь Додон лидирует на президентских выборах с результатом 36,25%, свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии после обработки 47% бюллетеней.

За Додоном с результатом 30,23% следует лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которую считают главным оппонентом действующего главы республики, передает ТАСС.

К закрытию избирательных участков явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек), превысив необходимый минимум в 33,3% для признания выборов состоявшимися.Ко времени закрытия участков «ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования».

На пост главы Молдавии баллотировались восемь кандидатов, включая действующего президента республики Игоря Додона и его главного оппонента – лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. За пост президента Молдавии также борются глава «Нашей партии» Ренато Усатый, руководитель «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу, депутат парламента Виолетта Иванов от партии «Шор», руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку и глава Либеральной партии Кишинева Дорин Киртоакэ. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать больше половины голосов.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД РФ заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России.