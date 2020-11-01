SRF – финал «строительной катастрофы» — спустя 30 лет в Берлине появился новый аэропорт

01.11.2020, 23:05, Новости дня

В Берлине наконец-то завершилось строительство аэропорта Берлин-Бранденбург, продлившееся 30 лет, пишет SRF. Но поводов для веселья мало. Этот объект скорее всего никогда не окупится. И не только из-за того, что сейчас на фоне эпидемии почти никто не летает. Но и потому, что на его возведение потрачено в пять раз больше денег, чем изначально планировалось. Так что бесконечная «аэропортная драма» продолжится.



Reuters

Рассказываем дальше про Германию, а точнее Берлин. Там ещё раз проводят тщательную уборку в новом аэропорт в преддверии долгожданного открытия — его ждали действительно очень долго. На десять лет позже, чем планировалось, Берлин-Бранденбург наконец-то ввели в эксплуатацию. Но на этом аэропортная драма не закончится. С репортажем Беттина Рамзайер.

Это поистине бесконечная история, история аэропорта BER. Не верится, что такое могло произойти в Германии. Его открытие переносили девять раз. Теперь же всё будет хорошо, считает директор аэропорта.

ЭНГЕЛЬБЕРТ ЛЮТКЕ ДАЛЬДРУП, директор аэропорта: Наш аэропорт готов к работе, мы смогли убедить всех наших партнёров и потребителей, чтобы готовы к взлёту.

АНДРЕАС ВАССЕРМАН, журналист Der Spiegel: Да, теперь он действительно готов — наверное, спустя 30 лет это должно было произойти.

РАЙНЕР ХОЛЬЦНАГЕЛЬ, глава союза налогоплательщиков Германии: Но в том, что аэропорт открывается, когда практически никто не летает, есть немного иронии.

Это кадры 2006 года. Церемония закладки первого камня в фундамент нового аэропорта столицы. Амбициозные политики стали застройщиками и наблюдателями, по-видимому, не зная, что им делать. С тех пор одна неудача следовала за другой. Ошибки в планировании, полная санация, изъяны в строительстве. Недавно открытие аэропорта чуть было не сорвалось из-за неправильных дюбелей.

Журналист Андреас Вассерман следит за строительством годами. Его репортаж о BER в Der Spiegel был на тот момент самым длинным в истории журнала. Хронология провала непростая.

АНДРЕАС ВАССЕРМАН: У этого аэропорта три проблемы. У него были менеджеры, которые высокомерно полагали, что всё доведут до конца, политики, считавшие что смогут таким образом поставить памятник себе или республике, а также техники, которые говорили: «Ну что же, если они все так сильно этого хотят, значит мы как-нибудь справимся».

Теперь же директору аэропорта Энгельберту Лютке удалось то, с чем не справились три его предшественника.

ЭНГЕЛЬБЕРТ ЛЮТКЕ ДАЛЬДРУП: Я пришёл в это предприятие три с половиной года назад, чтобы, не оглядываясь назад, остановить эту, как я иногда говорил, строительную катастрофу и убрать бардак. Нам это удалось.

И всё же из-за коронавируса большого праздника ожидать не стоит. Да и так поводов для веселья мало, говорит Райнер Хольцнагель из союза налогоплательщиков. Аэропорт должен был обойтись в €2 млрд. Теперь же эта сумма может вырасти до €10 млрд.

РАЙНЕР ХОЛЬЦНАГЕЛЬ: Людям должно быть действительно стыдно за то, что понадобилось так много времени, что было потрачено так много денег, что политики приняли такое большое количество неправильных решений. И в дальнейшем нет смысла сажать в наблюдательные советы политиков вместо того, чтобы нанимать специалистов. Нам необходимо проанализировать произошедшее, чтобы в будущем такого не повторилось.

АНДРЕАС ВАССЕРМАН: Этот аэропорт скорее всего никогда не окупится. В том числе и из-за коронавируса, но не только. Представьте себе: на деньги, которые были потрачены на этот аэропорт, можно было построить два, три аэропорта.

Чтобы компенсировать эти затраты, аэропорт должен работать на полных оборотах. Этого тяжело добиться, когда почти никто не летает. Аэропорт BER ещё годами будет нуждаться в помощи государства, оставаясь поистине бесконечной историей.

Дата выхода в эфир 31 октября 2020 года.