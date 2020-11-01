Bild – стена Трампа не смогла сдержать наркотрафик из Мексики

01.11.2020, 23:05, Новости дня

Американская полиция нашла крупные залежи наркотиков у границы с Мексикой, пишет Bild. Их там было так много, что вещества хватило на всех мужчин, женщин и детей, проживающих в США. Это свидетельствует о масштабе проблемы с наркотиками, и о том, что пограничная стена главы Белого дома Дональда Трампа не очень помогает в борьбе с нею, отмечает немецкое издание.

Обсудим это с Максом Кивелем. Он снял репортаж, который вы только что видели. Он находился на месте вместе с сотрудниками пограничного контроля. Макс, какие бы вы сделали выводы из этой истории? Действительно ли стена обеспечивает (на границе с Мексикой. — ИноТВ) безопасность?

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ, репортёр Bild: Новость, произошедшая на выходных здесь в США, действительно всех насторожила. Полиция нашла и конфисковала на границе кристаллический мет, причём в таком количестве, что его бы хватило на всех мужчин, женщин и детей в США.

Это свидетельствует о масштабе проблемы с наркотиками. Пограничники утверждают, что стена им помогает. Под эгидой Трампа было построено приблизительно 600 километров стены, но, правды ради стоит заметить, большая её часть стояла и до этого. При Трампе её просто достроили, поэтому и итоги смешанные.

Вы находитесь в пригороде Лос-Анджелеса, то есть в штате Калифорнии, где, в основном проживают противники Трампа, но, судя по тому, что происходит позади вас, выглядит всё абсолютно иначе. Что там происходит?

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ: Сегодня с 9 часов утра здесь празднуется сумасшедшая вечеринка. Мы можем подойти к одной из машин. Кристиан, пойдёмте со мной. Это всё сторонники Трампа. Извините, мы из немецкой газеты Bild.

ЖЕНЩИНА: Здравствуйте.

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ: Что вы здесь сегодня делаете?

ЖЕНЩИНА: Мы здесь ради Трампа.

МУЖЧИНА: Ради Трампа.

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ: Что вы думаете о Дональде Трампе?

ЖЕНЩИНА: Мы его обожаем.

МУЖЧИНА: Он замечательный, он делает всё правильно, и продолжит это делать ещё четыре года.

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ: Спасибо вам большое. И это действительно удивляет. Это Калифорния. Сердце американской демократии. Можно предположить, что Джо Байден победит здесь с огромным преимуществом, но и лагерю Трампа удаётся мобилизовать людей. Они на своих грузовиках, пикапах и других автомобилях приехали сюда и со вчерашнего дня празднуют здесь большую вечеринку.

С нами на связи был Макс Кивель из США. Спасибо Вам большое.

Дата выхода в эфир 31 октября 2020 года.