“Просим граждан проявить терпение”. Посольство США в Тбилиси прокомментировало парламентские выборы в Грузии

01.11.2020, 22:35, Новости дня

Посольство США в Тбилиси разделяет оценку представителей ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом соответствовали основным свободам. Заявление об этом дипломатическое представительство разместило 1 ноября в Facebook.

“Тем не менее повсеместные обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством снизили доверие общественности к некоторым аспектам процесса. Мы призываем все партии устранить эти недостатки”, – говорится в сообщении.

В посольстве обратили внимание на сообщения о “запугивании избирателей, подкупе голосов, нарушении тайны голосования, размывании партийной и официальной деятельности и насилии в отношении наблюдателей за выборами и журналистов”. По мнению дипломатов, перечисленного недостаточно для признания результатов выборов недействительными, но это “продолжает портить избирательный процесс в Грузии и является неприемлемым”.

“Мы поддерживаем использование избирателями и партиями существующих юридических процедур для подачи жалоб по поводу выборов… Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за ходом выборов, включая процесс рассмотрения жалоб и апелляций, а также следующий раунд агитации и голосования. Мы просим граждан Грузии проявить терпение и позволить провести этот процесс спокойно, мирно и уважительно в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами и практикой. Все стороны несут ответственность за соблюдение Избирательного кодекса”, – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Представительство Государственного департамента приветствует высокую явку и “аплодирует народу Грузии за его приверженность демократии даже в условиях пандемии COVID-19”.

https://www.facebook.com/usingeo/posts/10158736938802954

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,14% пришедших на выборы.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”.