Сотрудник российской колонии избил украинского политзаключенного Шумкова – тетка украинца

01.11.2020, 12:30, Новости дня

Незаконно осужденного в России гражданина Украины Александра Шумкова избил сотрудник колонии. Об этом в Facebook сообщила тетя заключенного Людмила Шумкова.

“При каких обстоятельствах это случилось пока не известно. Однако, все действия правоохранителей и спецслужб РФ, по моему мнению, направлены на провокации с целью открытия еще одного уголовного дела против Саши. Неоднократно спецслужбы РФ во время встречи с Сашей в колонии говорили ему, что живым с территории РФ он может не выехать и, что в общем им не выгодно его отпускать в Украину”, Ь написала она.

По словам женщины, российские правоохранители даже пытались давить на тех граждан РФ, которые поддерживали Александра письмами.

“Учитывая, что все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации скорее всего будут усиливаться”, – уверена она.

Шумкова обратилась к Офису президента Украины, Министерству иностранных дел Украины и его главе Дмитрию Кулебе, Департаменту консульской службы МИД Украины, омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

https://www.facebook.com/luchiadoroshenko/posts/2836302049938138

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в “Правом секторе”. Согласно материалам дела, Шумков “длительное время” был охранником бывшего лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.