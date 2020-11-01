 

Армения заявила о бомбардировке Азербайджаном города в Карабахе

01.11.2020, 12:08, Новости дня

Азербайджан при помощи военной авиации в ночь на воскресенье ударил по городу Мартакерт и окрестным населенным пунктам, сообщил армянский информационный центр при правительстве страны.

«Противник в ночь на 1 ноября применил военную авиацию по городу Мартакерт и окрестным населенным пунктам. В результате бомбардировки есть множество разрушений. Ночью обстреливались села верхнего подрайона Аскерана», – цитирует сообщение центра ТАСС.

Огонь по селам Аветараноц и Сзнек, по данным Еревана, велся из установок «Град» и «Смерч», в результате обстрелов никто не пострадал.

Между тем Баку в воскресенье обвинил Армению в срыве перемирия и обстреле позиций азербайджанских военных.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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