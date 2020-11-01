«Яндекс» решил публиковать статистику о запросах по потере обоняния

01.11.2020, 12:08, Новости дня

«Яндекс» начал размещать информацию о динамике поисковых запросов про один из симптомов коронавирусной инфекции – потерю обоняния, данные планируется обновлять каждый день.

«На графиках можно увидеть, как меняется число запросов вроде «не чувствую запахи причины» на миллион запросов к «Яндексу», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

На графиках пользователи смогут увидеть также число выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 на 1 млн населения, показатели приводятся в усреднении за пять дней.

«Яндекс» пояснил, что связь частоты запросов об утрате обоняния и количестве выявленных коронавирусных больных опосредованная. «Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей поиска: с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой – распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета. Поэтому судить по запросам о числе заболевших или о динамике распространения вируса нужно с большой осторожностью», – предупредили в компании.

Напомним, в РФ выявили рекордный прирост коронавирусных больных, за последние сутки он составил 18 тыс. 665 человек. В предыдущие сутки в РФ выявили 18 тыс. 140 случаев коронавируса.