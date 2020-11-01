 

В Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека

01.11.2020, 12:08, Новости дня

В гараже в подмосковном городе Мытищи произошел взрыв, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

«В Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова произошел взрыв в одном из гаражей. Предварительно, под завалами находятся три человека», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из-под завалов спасли одного человека. «Он передан медикам для осмотра. Поиск еще двух человек, предположительно, находящихся под завалом, продолжается», – добавил собеседник.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических контейнера.



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