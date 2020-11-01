Увеличилось количество жертв землетрясения в Турции

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01.11.2020, 11:48, Новости дня

Число жертв землетрясения в турецкой провинции Измир на западе страны превысило 50 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 51. Работы по разбору обломков и поиску выживших продолжаются на месте восьми разрушенных домов», – цитирует Октая ТАСС.

Ранее сообщалось о 49 погибших при землетрясении.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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