 

Умер избитый из-за конфликта в родительском чате волгоградец

01.11.2020, 11:48, Новости дня

Умер житель Волгограда, которому пробили череп кастетом из-за конфликта в родительском чате, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области.

«Он сегодня скончался, не приходя в сознание», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

Подозреваемый ранее пояснял, что во время переписки в чате родителей школьников пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



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