Медики провели больше 60 млн тестов на коронавирус

01.11.2020, 11:48, Новости дня

В РФ медики провели свыше 60 млн тестирований для выявления коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 61 млн тестов на коронавирус», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что за последние сутки было проведено 587 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 389,6 тыс. человек.

Напомним, в РФ выявили рекордный прирост коронавирусных больных, за последние сутки он составил 18 тыс. 665 человек. В предыдущие сутки в РФ выявили 18 тыс. 140 случаев коронавируса.