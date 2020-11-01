Под Краснодаром машина въехала в толпу, погибли пятеро

01.11.2020, 11:08, Новости дня

В Краснодарском крае «Приора» наехала на нескольких человек, погибли пятеро, пятеро пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

«1 ноября около 05:00 поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 26-м км автодороги Гулькевичи – Отрадо-Кубанское – Отрадо-Ольгинское. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восьмерых человек», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ведомстве пояснили, что в результате ДТП от травм скончались пять человек, пятеро других госпитализированы с травмами разной тяжести. Проводится проверка.

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