 

Бастрыкин поручил доложить о расследовании возгорания баллонов в челябинской больнице

01.11.2020, 11:08, Новости дня

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Челябинской области доложить об обстоятельствах возгорания кислородных баллонов в Челябинске.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава региона Алексей Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике. Позже он уточнил, что взрыв могло вызвать аварийное состояние электрооборудования.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».



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